PlayStation Plus: i giochi gratis di agosto per PS4 in un video

Sony ha annunciato il 31 luglio (ultimo mercoledì del mese) i due giochi gratis PS4 di agosto per gli abbonati al servizio PlayStation Plus, scaricabili a partire da martedì 6 agosto.

Gli iscritti a PS Plus questo mese potranno scaricare gratis WipEout Omega Collection e Sniper Elite 4, che prenderanno il posto dei giochi di luglio, Detroit Become Human e Horizon Chase Turbo, ancora disponibili fino alle 23:59 del 5 agosto.



WipEout Omega Collection

Sniper Elite 4 Italia

Non uno ma ben tre giochi:riproposti con grafica in Full HD e tutti i contenuti extra pubblicati per un totale di 46 navette, 26 circuiti (giocabili anche in modalità speculare) e una colonna sonora remixata che include sia brani originali che nuove canzoni.WipEout Omega Collection presenta anche il supporto per PlayStation VR, che permette di vivere una esperienza di gioco adrenalinica e velocissima in Realtà VirtualeUltimo capitolo della serie Rebellion, come si intuisce dal nome questo episodio sposta l'azione in Italia, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Il gameplayrispetto a Sniper Elite III, in ogni caso per gli amanti del genere si tratta di un titolo senza dubbio da tenere in considerazione.Siete soddisfatti dei giochi regalati questo mese da Sony? Fateci sapere la vostra opinione nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.