PlayStation Plus: uno dei giochi gratis di agosto già svelato allo State of Play

Durante lo State of Play di oggi 8 luglio è tornato a mostrarsi anche Hunter’s Arena: Legends per PS4 e PS5, un nuovo Battle Royale basato sul combattimento PvP e PvE con 30 giocatori. I ragazzi di Mantisco hanno approfittato dell'occasione per mostrarci il gioco in azione, annunciare la data di lancio e dare una buona notizia agli abbonati Plus.

È stato infatti confermato che Hunter’s Arena: Legends sarà uno dei giochi PlayStation Plus gratis di agosto: entrerà a far parte della Instant Game Collection immediatamente al lancio, ossia il giorno 3 agosto, e vi rimarrà fino al 6 settembre. Sarà giocabile dagli abbonati sia su PlayStation 5, sia su PS4: non capita spesso di scoprire uno dei giochi Plus con così tanto anticipo! Per scoprire gli altri titoli della selezione del prossimo mese dovremo attendere l'ultimo mercoledì di luglio, a meno di sorprese. Nel frattempo, ricordiamo che potete scaricare i giochi PlayStation Plus gratis di luglio, tra i quali è compreso Call of Duty Black Ops 4.

Per quanto riguarda Hunter's Arena Legends, potete farvi un'idea sulla tipologia di gioco guardando il trailer in apertura di notizia. Si tratta di un Battle Royale per 30 partecipanti basato sul combattimento PvP e PvE, caratterizzato da un sistema di combattimento definito facile da imparare, ma difficile da padroneggiare.