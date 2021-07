PlayStation Plus: svelati in anticipo i giochi gratis di agosto per PS4 e PS5

Attendevamo l'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di agosto per il 28 luglio (l'ultimo mercoledì del mese), ma sembra che a questo giro Sony abbia voluto sconvolgere del tutto i piani, anche se non sappiamo se lo ha fatto volutamente oppure a seguito di un'errore di pianificazione dell'aggiornamento del suo portale.

Fatto sta, che sul sito ufficiale di PlayStation è appena apparsa la line-up gratis indirizzata a tutti gli abbonati al servizio Plus: oltre al già noto Hunter's Arena Legends per PS5 (nell'iniziativa non è compresa l'edizione per PS4), ci sono pure Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2, entrambi per PlayStation 4 e retrocompatibili con la console next-gen.

PlayStation Plus | Giochi gratis di agosto 2021

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4, retrocompatibile con PS5)

Tennis World Tour 2 (PS4, retrocompatibile con PS5)

Hunter's Arena Legends (PS5)

I tre titoli entreranno a far parte della Instant Game Collection martedì 3 agosto. Ciò significa che, se non lo avete ancora fatto, avete tempo fino a lunedì 2 agosto per riscattare i giochi PlayStation Plus gratis di luglio, ossia Call of Duty Black Ops 4 per PS4, WWE 2K Battlegrounds per PS4 e A Plague Tale Innocence per PS5. Fatelo prima che sia troppo tardi!