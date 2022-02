PlayStation Plus, giochi gratis annunciati ma GTA Online non c'è: ecco perché

Come da programmi, questo pomeriggio sono stati svelato i giochi PS4 e PS5 gratis con PlayStation Plus a marzo 2022. Per il prossimo mese Sony ha imbastito una selezione di ben quattro titoli, quindi con uno in più al solito, tuttavia nell'annuncio non ha fatto menzione di GTA Online per PS5. Come mai?

Prima di tutto, ci teniamo a tranquillizzarvi: i piani non sono cambiati e la nuova versione stand-alone per PS5 di GTA Online sarà gratis per tutti gli abbonati a PlayStation Plus fin dal suo lancio, fissato per il prossimo 15 marzo. Evidentemente, la partnership tra Rockstar e Sony esula dalla classica Instant Game Collection, che si rinnova il primo martedì di ogni mese, e rappresenta un'iniziativa a sé stante. Tra l'altro, l'accordo affonda le sue radici molto tempo addietro, dal momento che è stato annunciato nel giugno del 2020! Purtroppo, in questi mesi l'edizione next-gen di Gran Theft Auto 5 e GTA Online è andata incontro a più di un posticipo.

GTA Online stand-alone per PS5, tra l'altro, non seguirà le stesse regole degli altri giochi di PlayStation Plus, dal momento che rimarrà gratis per ben tre mesi. Gli abbonati avranno tempo fino al 15 giugno 2022 per riscattarlo e aggiungerlo alla propria raccolta.

Da questa nuova edizione del gioco, i giocatori PlayStation 5 potranno aspettarsi diverse novità di natura tecnica, come il supporto al 4K e ai 60fps, texture più dettagliate, l'HDR, il supporto al ray tracing e la piena compatibilità con le funzionalità distintive del DualSense, e diversi contenuti inediti, come un nuovo tutorial, l'accesso al Career Builder, un nuovo negozio di auto e cinque veicoli mai visti prima.