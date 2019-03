PlayStation Plus: giochi gratis di aprile 2019, rumor e speculazioni

Come di consueto, a metà mese si apre la "caccia" ai giochi PlayStation Plus di aprile 2019. A marzo, Sony ha modificato l'offerta, offrendo due giochi per PlayStation 4 ed eliminando totalmente i titoli per PlayStation 3 e PS Vita. Cosa succederà ad aprile?

A lanciare le prime speculazioni è Twinfinite, che ipotizza anche questo mese l'arrivo di due giochi, un AAA mediamente recente e una produzione indipendente più piccola, esattamente come accaduto questo mese con Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered e The Witness.

Per quanto riguarda i giochi gratis di aprile 2019, i nomi trapelati sono quelli di Tom Clancy's The Division (così da promuovere anche The Division 2, in uscita il 15 marzo) e Dead Cells, uno degli indie più acclamati degli ultimi anni. Cosa ne pensate di questa possibile lineup?

Ricordiamo che quanto riportato è solamente frutto di speculazioni, rumor e speranze, la lineup PlayStation Plus di aprile 2019 potrebbe dunque essere molto diversa da quanto riportato, per scoprirlo dovremo necessariamente attendere il tardo pomeriggio del 27 marzo, giorno previsto per l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus per PlayStation 4.