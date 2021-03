PlayStation Plus giochi gratis aprile 2021: quando verranno annunciati?

Ci avviciniamo alla fine del mese di marzo e sono in molti a chiedersi quando verranno annunciati i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2021. Non manca molto ma bisognerà pazientare ancora qualche giorno.

A meno di cambiamenti improvvisi (come accaduto questo mese con l'annuncio dei giochi PlayStation Plus di marzo 2021, rivelati di venerdì e non di mercoledì) i nuovi giochi PS Plus di aprile non verranno svelati questa settimana, bensì la prossima.

L'appuntamento non è dunque fissato per mercoledì 24 marzo ma per mercoledì 31 marzo alle 17:30, i giochi saranno poi disponibili per il download da martedì 6 aprile, subito dopo il weekend di Pasqua. Come sappiamo, Oddworld Soulstorm sarà uno dei giochi gratis PS Plus di aprile 2021, il nuovo gioco della serie uscirà proprio nel giorno indicato su PC, PS4 e PS5, gratis al day one in versione next-gen per tutti gli abbonati al servizio premium di Sony, al tempo stesso Destruction AllStars verrà rimosso dal catalogo e non sarà più disponibile per il download gratuito. Su Everyeye.it trovate le speculazioni sui giochi gratis PS Plus di aprile, inoltre vi ricordiamo che acquistando l'abbonamento annuale entro il 23 marzo riceverete 15 euro di credito gratis da spendere sul PlayStation Store.