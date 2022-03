PlayStation Plus giochi gratis di aprile 2022: previsioni, rumor e speculazioni

I giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022 sono disponibili solamente da pochi giorni ma già si guarda al futuro iniziando a pensare ai possibili titoli che comporranno la lineup giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022.

Nel momento in cui scriviamo non ci sono rumor o leak di alcun tipo e quindi possiamo fornirvi solamente le nostre previsioni basate su sensazioni, analisi e speranze personali ma senza alcun "appiglio" da parte di leaker e insider. Marzo è stato un mese piuttosto ricco per gli abbonati grazie all'aggiunta di giochi come ARK Surival Evolved, Ghostrunner, Ghost of Tsushima Legends e Team Sonic Racing, non sappiamo se il gioco bonus verrà mantenuto anche ad altri o se si tornerà alla consueta formula a tre giochi per PS4 e PS5.

Un possibile candidato potrebbe essere Cuphead, i due protagonisti del gioco sono sbarcati anche su Netflix con The Cuphead Show e chissà, magari l'arrivo su PlayStation Plus potrebbe servire al tempo stesso a promuovere sia il gioco che la serie. Altra ipotesi è quella legata ad un videogioco sportivo della scorsa stagione (pensiamo a NBA 2K, MotoGP, MXGP, Monster Energy Supercross o F1 magari).

E' difficile spingersi oltre in mancanza di indizi concreti e negli ultimi mesi Sony ha dimostrato di essere piuttosto imprevedibile per quanto riguarda i nuovi giochi gratis PlayStation Plus. E non dimentichiamoci che secondo i rumor PlayStation Spartacus potrebbe essere annunciato da un momento all'altro, cambiando le carte in tavola per quanto riguarda il servizio PlayStation Plus.