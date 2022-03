PlayStation Plus: i giochi gratis di aprile per PS4 e PS5 svelati da un leak attendibile

Ci risiamo, a poche ore dall'annuncio dei giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2022, il leaker billbil-kun di Dealabs svela in anticipo la lineup software del servizio in abbonamento di Sony per il prossimo mese, rivelando i giochi gratis PS4 e PS5 disponibili dal 5 aprile.

Secondo il leak, ad aprile gli abbonati potranno scaricare tre nuovi giochi: Hood Outlaws and Legends per PS4 e PS5, Slay the Spire e Spongebob Squarepants Battle For Bikini Bottom Rehydrated, gli ultimi due in versione PS4 compatibile con PlayStation 5.

I tre nuovi giochi saranno disponibili dal 5 aprile al 3 maggio, non sembrano essere previsti giochi bonus oltre ai tre titoli citati. Dealabs in questi mese si è rivelato estremamente attendibile per quanto riguarda i leak PlayStation Plus, Epic Games Store, PlayStation Now e Xbox Game Pass, lo scorso mese c'è stata confusione su alcuni titoli che non si sono rivelati poi corretti ma per il resto la fonte è sicuramente affidabile.

Per sapere se il leak corrisponde a realtà dovremo attendere le 17:30 di mercoledì 30 marzo, nel frattempo c'è l'incognita PlayStation Spartacus, servizio che secondo i rumor dovrebbe essere annunciato all'inizio della settimana... anche in questo caso ne sapremo di più tra oggi e domani?