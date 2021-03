PlayStation Plus: i giochi gratis di aprile verranno annunciati oggi

Manca poco all'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2021, seguendo un calendario ormai collaudato (a meno di ritardi e/o imprevisti) il reveal è previsto per la giornata di oggi, mercoledì 31 marzo alle 17:30 (ora italiana).

Ma quali saranno i nuovi giochi gratis per PlayStation 4, PlayStation 5 e magari PlayStation VR? Per il momento abbiamo una sola certezza: Oddworld Soulstorm per PS5 gratis con PS Plus ad aprile, mentre tutto tace per quanto riguarda gli altri giochi della lineup Instant Game Collection.

Noi nelle previsioni sui giochi PlayStation Plus di aprile abbiamo citato Far Cry 5 ma in rete si nominano tra le possibili opzioni anche Sekiro di FromSoftware e Civilization 6 gratis con PlayStation Plus, difficile però dire quanto ci sia di vero in questi rumor. Avete tempo fino al 5 aprile per scaricare gratis i giochi PlayStation Plus di marzo, tra questi troviamo Maquette, Final Fantasy VII Remake, Farpoint (PSVR) e Remnant From The Ashes.

In questo periodo Sony sta regalando nove giochi gratis a tutti, la lista include Subnautica, Abzù, The Witness, Enter The Gungeon e giochi in Realtà Virtuale come Astro Bot Rescue Mission, Moss e Paper Beast, mentre ad aprile arriverà Horizon Zero Dawn Complete Edition gratis come parte dell'iniziativa Play at Home.