PlayStation Plus giochi gratis: arrivano oggi Battlefield V, Stranded Deep e Wreckfest PS5

Oggi è il primo martedì del mese e come di consueto Sony Interactive Entertainment si appresta a pubblicare sul PlayStation Store i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2021, scaricabili dagli abbonati a partire dalla tarda mattinata in Italia.

La lineup Instant Game Collection del mese appena iniziato prevede tre nuovi giochi in catalogo: Battlefield V (PS4 compatibile con PS5), Stranded Deep (PS4 compatibile con PS5) e Wreckest Drive Hard Die Last esclusivamente per PlayStation 5, tutti disponibili per il download fino al 31 maggio.

Battlefield 5 è l'ultimo episodio della serie shooter di DICE (in attesa di Battlefield 6 a fine anno), questa versione propone l'esperienza completa con la campagna, la modalità multiplayer e la Battle Royale Tempesta di Fuoco. Stranded Deep è invece un gioco di sopravvivenza Open World ambientato nell'Oceano Pacifico, Wreckfest infine è un "Destruction Derby" realizzato dagli autori di FlatOut, disponibile in versione PS5 in anteprima esclusiva per gli abbonati PlayStation Plus.

Segnaliamo come a maggio gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare un gioco bonus, si tratta di Waves Out! disponibile però solamente in Spagna, chissà che Sony non possa prendere la decisione di includerlo nella lineup PS Plus anche per gli iscritti in Italia più avanti nel corso del mese.