PlayStation Plus: giochi gratis di dicembre 2021, annuncio atteso per oggi

I giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021 verranno annunciati nella giornata di oggi, a meno di ritardi e/o imprevisti che in ogni caso non dovrebbero verificarsi. Il calendario poco favorevole ha portato l'annuncio a slittare dall'ultimo al primo mercoledì del mese ma finalmente ci siamo e l'annuncio arriverà nelle prossime ore.

Ci aspettiamo che Sony sveli i nuovi giochi PlayStation Plus gratis alle 17:30 di mercoledì 1 dicembre, nel pomeriggio quindi scopriremo se il leak della scorsa settimana è corretto oppure no. Sì, perchè i giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2021 sono stati svelati dal sito Dealabs che già nei mesi scorsi aveva anticipato correttamente la lineup PS Plus prima dell'annuncio ufficiale.

Stando al leak, questo mese gli abbonati potranno scaricare gratis Godfall (PS4 e PS5), LEGO DC Super Villains (PS4, compatibile con PS5) e Mortal Shell (PS4 e PS5). Tre giochi molto diversi tra loro ma che potrebbero fare la felicità degli appassionati dei rispettivi generi, non manca inoltre un gioco per famiglie (LEGO DC Super Villains) per intrattenere i più piccoli durante le festività.

Nel frattempo ricordiamo che sono ancora disponibili i giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2021 e resteranno scaricabili fino alla data indicata qui sotto:

First Class Trouble - 6 dicembre

Until You Fall - 3 gennaio 2022

The Walking Dead Saints & Sinners - 3 gennaio 2022

The Persistance - 3 gennaio 2022

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning - 6 dicembre

Knockout City - 6 dicembre

A sorpresa nelle scorse ore è stato aggiunto al catalogo un nuovo bonus gratis PlayStation Plus ora disponibile per il download su PlayStation 4 e PlayStation 5.