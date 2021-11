PlayStation Plus: giochi gratis di dicembre svelati da un leak, c'è anche Godfall per PS5?

Dealabs è ormai una fonte certa per i leak del PlayStation Plus e il sito sembra aver svelato in anticipo anche i nuovi giochi PlayStation Plus gratis di dicembre 2021 dopo aver rivelato correttamente prima del tempo i giochi dei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Secondo quanto riportato, dal 7 dicembre gli abbonati Plus potranno scaricare gratis Godfall per PS4 e PS5, Mortal Shell e LEGO DC Super Villains per PlayStation 4, entrambi ovviamente compatibili anche con PlayStation 5. Nessuna conferma in merito al momento, tuttavia come detto la fonte recentemente si è resa protagonista di leak poi rivelatisi corretti.

L'ultimo leak "indovinato" da Dealabs riguarda l'elenco dei Games with Gold di dicembre 2021 svelato in anticipo rispetto all'annuncio di Microsoft. Per sapere se anche nel caso dei giochi PlayStation Plus il leak è stato rispettato dovremo attendere mercoledì 1 dicembre, data dell'annuncio dei nuovi giochi PS Plus del prossimo mese.

Ricordiamo che i giochi PlayStation Plus gratis di novembre 2021 sono ancora disponibili per il download e lo resteranno fino alle seguenti date:

First Class Trouble - 6 dicembre

Kingdoms of Amalur Re-Reckoning - 6 dicembre

Knockout City - 6 dicembre

Until You Fall - 3 gennaio

The Walking Dead Saints & Sinners Standard Edition - 3 gennaio

The Persistance - 3 gennaio

Restiamo in attesa di conferme o smentite, nel frattempo ti chiediamo: cosa ne pensi della possibile lineup PlayStation Plus di dicembre 2021?