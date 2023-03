PlayStation Plus: i giochi gratis Essentials di marzo sono in arrivo su PS4 e PS5

Dopo aver preannunciato i nuovi giochi PlayStation Plus di marzo 2023 allo State of Play di fine febbraio, Sony ha ufficializzato l'arrivo dei giochi PlayStation Plus Essentials su PS4 e PS5, disponibili dalla prossima settimana.

Più precisamente a marzo gli abbonati PlayStation Plus Essentials potranno scaricare Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein, disponibili per il download da martedì 7 marzo.

Giochi PlayStation Plus Essentials Marzo 2023

Battlefield 2042 PS4 e PS5 90GB

Code Vein PlayStation 4 35GB

Minecraft Dungeons PlayStation 4 6GB

Dalla seconda metà del mese, gli abbonati Premium ed Extra avranno invece accesso ad una nuova selezione di giochi gratis tra cui TChia per PS4 e PS5 su PlayStation Plus al day one il giorno dell'uscita, (dal 21 marzo), Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5, Ghostwire Tokyo per PS5, Immortals Fenyx Rising e Rainbow Six Extraction, entrambi in versione PS4 e PS5. Altri giochi Premium ed Extra per il mese di marzo verranno annunciati più avanti.

Si tratta di un mese decisamente ricco di novità anche per gli abbonati con profilo base, che potranno mettere le mani su titoli di discreto interesse come l'ultimo episodio della serie Battlefield, Minecraft Dungeons e l'action Code Vein, particolarmente apprezzato dagli appassionati di videogiochi giapponesi in stile anime.