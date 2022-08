PlayStation Plus: i giochi gratis Extra e Premium di agosto disponibili da oggi

A partire da martedì 16 agosto sono disponibili per il download i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di agosto per gli abbonati ai profili Extra e Premium, i quali potranno scaricare una nuova selezione di giochi per PS4 e PS5.

Nello specifico, dal 16 agosto arrivano Yakuza Zero, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Dead by Daylight, Bugsnax, Metro Exodus, Trials of Mana, Everspace, UNO, Monopoly Madness e Monopoly Plus. Ecco quanto pesano i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di agosto, da segnalare Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands e Metro Exodus che superano i 66 GB, fino a toccare i 70 GB su PS5 per quanto riguarda il gioco di 4A Games.

Bugsnax versione PlayStation 4: 6.612 GB

Bugsnax versione PlayStation 5: 10,733 GB

Metro Exodus versione PlayStation 4: 66,071 GB

Metro Exodus versione PlayStation 5: 70,130 GB

Dead by Daylight versione PlayStation 4: 34,550 GB

Dead by Daylight versione PlayStation 5: 48,386 GB

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands versione PlayStation 4: 66,919 GB

Monopoly Plus versione PlayStation 4: 1,603 GB

Monopoly Madness versione PlayStation 4: 3,3 GB

UNO versione PlayStation 4: 4,737 GB

Yakuza 0 versione PlayStation 4: 24,167 GB

Yakuza Kiwami versione PlayStation 4: 20,622 GB

Yakuza Kiwami 2 versione PlayStation 4: 38,785 GB

Trials of Mana versione PlayStation 4: 15,685 GB

Una carrellata di giochi molti interessanti capaci di accontentare vaste fasce di pubblico, dagli appassionati di giochi d'azione e sparatutto, fino alle famiglie e agli amanti dei party game.