PlayStation Plus giochi gratis febbraio 2021: annuncio previsto questa settimana

Ci siamo! L'ultima settimana di gennaio porterà in dote l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2021, seguendo un calendario ormai collaudato il reveal arriverà mercoledì 27 gennaio alle 17:30, ora italiana.

Ma cosa possiamo aspettarci dalla lineup Instant Game Collection del prossimo mese? Al momento sappiamo che Destruction All-Stars per PS5 sarà gratis con PS Plus dal 2 febbraio, per il resto ci siamo divertiti con le nostre "solite" previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di febbraio ipotizzando l'arrivo di un gioco della serie Far Cry (presumibilmente Far Cry New Dawn) e di un gioco first party Sony come God of War, Days Gone o Horizon Zero Dawn Complete Edition, senza dimenticare la possibilità di un gioco indie a tema "romantico" per San Valentino e in questo caso la nostra scelta è caduta su Last Day of June.

La speranza della community è che Sony voglia rispondere a Microsoft, a febbraio Gears 5 è gratis con Games with Gold insieme ad altri titoli di spessore come Resident Evil HD Remaster e giochi datati ma ugualmente interessanti come Lost Planet 2 e Indiana Jones e la Tomba dell'Imperatore.

Per scoprire i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2021 basterà attendere pochi giorni, fateci sapere i vostri desideri nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.