PlayStation Plus: nuovi giochi gratis di febbraio, l'annuncio è imminente

E' atteso per la giornata di oggi (mercoledì 27 gennaio) l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio 2021 per PS4 e PS5, tra poche ore scopriremo quindi cosa ci riserverà la lineup Instant Game Collection del prossimo mese.

L'appuntamento è previsto come di consueto per oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana, in quel momento Sony aggiornerà i canali social di PlayStation con l'annuncio ufficiale.

Sappiamo che a febbraio arriverà Destruction All-Stars per PS5 gratis su PlayStation Plus mentre c'è ancora incertezza riguardo i due giochi gratis per PlayStation 4. Nelle nostre previsioni sui nuovi giochi PS Plus gratis di febbraio abbiamo citato Last Day of June, Far Cry New Dawn di Ubisoft e ipotizzato l'arrivo di un gioco first party Sony come Horizon Zero Dawn Complete Edition, God of War o Days Gone, ormai venduti a prezzi estremamente ridotti (solo 9.99 euro nel caso dell'avventura di Aloy).

Si tratta però solamente di ipotesi prive di conferma, ne sapremo di più questo pomeriggio, segnatevi l'orario sul calendario e mettete la sveglia sul cellular alle 17:30 per scoprire i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di febbraio per PS4 e PS5. E voi cosa vi aspettate dalla lineup Instant Game Collection? Fatecelo sapere qui sotto, lo spazio commenti è a vostra completa disposizione.