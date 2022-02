PlayStation Plus: i nuovi giochi gratis di febbraio disponibili da oggi su PS4 e PS5

Il giorno più atteso del mese da tutti gli abbonati a PlayStation Plus è giunto: nella giornata di oggi verranno messi a disposizione per il riscatto e il download i giochi PS4 e PS5 gratis di febbraio 2022.

Da oggi primo febbraio tutti gli abbonati possono aggiungere gratuitamente alla loro raccolta: EA Sports UFC 4 per PS4, un picchiaduro realistico con la licenza ufficiale dell'Ultimate Fighting Championship; Tiny Tina: Assalto alla Rocca del Drago per PS4, DLC di Borderlands 2 trasformato in un gioco stand-alone per fare da apripista a Tiny Tina's Wonderlands; Planet Coaster: Console Edition per PS5, un potente simulatore di parchi divertimento.

Nel momento in cui vi scriviamo non è ancora stato effettuato il ricambio dei titoli , dunque nella sezione Plus del PlayStation Store sono ancora presenti i giochi gratis di gennaio 2022 (avete ancora poco tempo per rimediarli, nel caso ve li foste persi). Non dovrete tuttavia attendere molto prima di poter mettere in download i nuovi giochi di febbraio:

Prima di salutarvi, vi ricordiamo anche che sullo store sono attivi degli sconti esclusivi per gli abbonati PlayStation Plus.