PlayStation Plus: nuovi giochi gratis di febbraio per PS4 e PS5, le nostre previsioni

La lineup dei giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2023 include Star Wars Jedi Fallen Order, Fallout 76 e Axiom Verge 2, ma cosa possiamo aspettarci invece per il mese di febbraio? In attesa di annunci ufficiali, ecco le nostre previsioni.

Come sempre vi ricordiamo che si tratta di previsioni basate su sensazioni, rumor e speculazioni, frutto di un lavoro personale di analisi e ricerca, ma non è semplice prevedere le mosse di Sony in questo senso. A gennaio abbiamo previsto l'aggiunta di Star Wars Jedi Fallen Order al catalogo, riusciremo a "indovinarne" almeno uno anche a febbraio?

The Last of Us Parte 2

Fermi, fermi, lo sappiamo cosa state pensando, The Last of Us 2 è un gioco troppo recente per PlayStation Plus Essentials. In realtà il gioco è uscito da oltre due anni e il prezzo in queste ultime settimane è crollato, passando da 9.99 euro a 4.99 euro sotto le festività di Natale, segno evidente di come la parabola commerciale del gioco si sia esaurita. E con l'uscita della serie TV di The Last of Us, l'aggiunta di The Last of Us Parte 2 su PlayStation Plus potrebbe capitare proprio a fagiolo...

Resident Evil Village

Anche in questo caso il primo pensiero potrebbe essere "no impossible, è un blockbuster recente, non arriverà su PlayStation Plus" ma c'è un ragionamento logico dietro questa nostra scelta. Resident Evil Village VR è uno dei giochi di lancio di PlayStation VR2, disponibile anche come aggiornamento gratis per tutti i possessori del gioco originale su PS5... e dunque quale miglior occasione di proporre RE Village agli abbonati Plus? Certo, è difficile, ma non impossibile.

The Tomorrow Children Phoenix Edition

Come ultima scelta optiamo per la riedizione di The Tomorrow Children, gioco uscito nel 2014 come esclusiva PlayStation e ignorato largamente dal pubblico. Nel 2022 il gioco è tornato con una nuova edizione denominata Phoenix Edition ma anche in questo caso il gioco è passato del tutto inosservato. Si potrebbe tentare un rilancio con PlayStation Plus...