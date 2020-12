PlayStation Plus giochi gratis gennaio 2021: annuncio previsto questa settimana

Siamo arrivati all'ultima settimana del 2020, anno che non dimenticheremo facilmente, questo è certo. La settimana appena iniziata porterà in dote un lieto evento, ovvero l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2021 per PS4 e PS5.

Seguendo un calendario ormai collaudato (a meno di sorprese) la data da segnare sul calendario è quella di mercoledì 30 dicembre alle 17:30, i nuovi giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus saranno poi disponibili per il download a partire da martedì 5 gennaio 2021. E' improbabile che Sony decida di anticipare o posticipare l'annuncio, nonostante il periodo festivo il reveal dei giochi per PlayStation Plus di gennaio 2021 dovrebbe avvenire secondo le consuete tempistiche.

Le nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus di gennaio 2021 includono Uncharted L'Eredità Perduta, Shadow of the Tomb Raider e LEGO Worlds per PlayStation 5 mentre è decisamente più difficile fare ipotesi sui giochi gratis per PS5, al momento sappiamo che Destruction All-Stars sarà gratis a febbraio con PS Plus mentre si attende di scoprire quale sarà il gioco gratis di gennaio.

E voi cosa vi aspettate dalla lineup PlayStation Plus di gennaio 2021? Vedremo due giochi PS4 e un gioco PS5 o Sony cambierà le carte in tavola? Fateci sapere le vostre opinioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.