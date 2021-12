PlayStation Plus: giochi gratis di gennaio 2022, annuncio atteso per oggi

Ci siamo! Il grande giorno è finalmente arrivato, nella giornata di oggi Sony toglierà i veli ai nuovi giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022 per PS4 e PS5, annunciando ufficialmente la lineup Instant Game Collection del primo mese del nuovo anno.

In realtà prima di Natale un leak ha svelato i giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022, l'annuncio di Sony dovrà quindi confermare o smentire i giochi trapelati in anticipo ma c'è da dire che la fonte (Dealabs) ha dimostrato di essere estremamente affidabile nel corso degli ultimi mesi.

Da martedì 4 gennaio 2022 gli abbonati al servizio premium di PlayStation potranno scaricare gratis Deep Rock Galactic (PS4 e PS5), DiRT 5 (PS4 e PS5) e Persona 5 Strikers (PS4 compatibile con PS5), tre titoli molto diversi tra loro ma certamente tutti accomunati da un buon livello qualitativo.

DiRT 5 è l'ultimo episodio della serie racing di Codemasters uscito nel 2020 al lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X/S mentre Persona 5 Strikers è lo spin-off action del celebre gioco Atlus. Deep Rock Galactic è forse il gioco meno noto del trio ma non per questo di scarso interesse, se amate le atmosfere Sci-Fi e gli sparatutto cooperativi troverete in questo titolo una ottima valvola di sfogo.