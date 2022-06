PlayStation Plus: i giochi gratis di giugno saranno annunciati oggi

Ormai ci siamo, Sony si prepara ad alzare il sipario sui giochi gratis per il mese di giugno 2022 per tutti gli abbonati PlayStation Plus. Rispetto agli standard ci sono stati alcuni ritardi sulla conferma dei nuovi titoli disponibili con il servizio, che dovevano essere comunicati l'ultimo mercoledì dello scorso mese come da tradizione.

Se non ci saranno ulteriori intoppi oggi, mercoledì 1 giugno 2022 alle ore 17:30, verranno confermati in maniera definitiva i giochi che i possessori di PlayStation 5 e PS4 potranno godersi senza spendere un centesimo in più. E stando ai rumor questo mese potrebbe rivelarsi molto allettante: infatti, un leak avrebbe svelato God of War tra i giochi PlayStation Plus di giugno, oltre a Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl. Se confermate ufficialmente, le tre produzioni saranno quindi disponibili a partire dal 7 giugno, primo martedì del mese, e resteranno accessibili per il download fino al prossimo 4 luglio compreso.

Si è ventilata anche l'ipotesi che i giochi PS Plus di giugno potrebbero essere annunciati allo State of Play, considerato che l'evento digitale PlayStation si terrà il 2 giugno. Tuttavia in passato situazioni simili sono avvenute molto raramente, pertanto l'ipotesi più sicura resta il reveal oggi pomeriggio, per quello che si prospetta un mese molto importante per il servizio di Sony, con l'arrivo del nuovo PlayStation Plus e gli abbonamenti Extra e Premium il prossimo 23 giugno in Italia.