PlayStation Plus: i giochi gratis di giugno 2022 annunciati questa settimana

Dopo essersi goduti a pieno i giochi PlayStation Plus gratis di maggio 2022, c'è ora grande attesa di scoprire quali saranno i nuovi titoli gratis per tutti gli abbonati al servizio di Sony che saranno disponibili per giugno 2022.

A meno di particolari stravolgimenti, mercoledì 25 maggio alle 17:30 ora italiana dovrebbe essere alzato il sipario sui nuovi giochi gratis. Considerato però che i titoli saranno disponibili a partire solo dal 7 giugno, non è da escludere che Sony possa in questo caso comunicarli con qualche giorno di ritardo, precisamente il 1 giugno 2022, che cade appunto di mercoledì. In ogni caso si tratta di portare pazienza ancora per poco, in attesa di scoprire cosa offrirà stavolta il PlayStation Plus ai suoi abbonati.

Finora non ci sono stati particolari leak sui titoli che verranno messi a disposizione gratis, in ogni caso nelle nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus gratis di giugno 2022 abbiamo ipotizzato l'arrivo di Sackboy Una Grande Avventura e di Spellforce 3 Reforced, ma tutto può sempre essere e non sono dunque da escludere potenziali grandi sorprese per il nuovo mese ormai dietro l'angolo.

Ricordiamo infine che giugno 2022 vedrà anche l'esordio del nuovo PlayStation Plus, atteso per giovedì 23. Sarà dunque un mese molto importante per il servizio, in attesa di scoprire quali titoli gratis offrirà.