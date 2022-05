PlayStation Plus: i giochi gratis di giugno finalmente annunciati questa settimana

In leggero ritardo sulla tabella di marcia, Sony si appresta ad annunciare i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022, rispetto alla consueta tabella di marcia l'annuncio è slittato di una settimana ed ha saltato l'appuntamento con l'ultimo mercoledì del mese.

Quanto dovremo attendere ancora? Non molto fortunatamente dal momento che l'annuncio sembra previsto per mercoledì 1 giugno alle 17:30 ora italiana, i giochi PlayStation Plus di giugno 2022 usciranno poi il 7 giugno e resteranno disponibili per il download su PS4 e PS5 fino al primo lunedì di luglio compreso. Questo ritardo è dovuto ad esigenze di calendario in quanto l'ultimo mercoledì di maggio è capitato troppo in anticipo rispetto al primo martedì di giugno, in questo modo tra l'annuncio e la disponibilità dei giochi sarebbero passate due settimane anziché i consuete sette giorni.



Lo State of Play del 2 giugno non dovrebbe portare in dote novità di alcun tipo relative a PlayStation Plus, si attende ora il debutto dei nuovi profili Essentials, Premium ed Extra in Europa, disponibili a partire dal 23 giugno. Con l'arrivo del nuovo PS Plus, fare previsioni sui giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022 non è semplice, Sony potrebbe optare per una selezione di titoli minori per non distrarre dai contenuti del nuovo abbonamento o al contrare puntare su grandi produzioni per festeggiare il rinnovo di PlayStation Plus.