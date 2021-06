PlayStation Plus: giochi gratis di luglio, arriva A Plague Tale Innocence per PS5?

VGC sembra confermare i rumor emersi nei giorni scorsi: A Plague Tale Innocence sarà uno dei giochi gratis PlayStation Plus di luglio, la testata riprende un vecchio rumor comparso su ResetERA, a quanto pare confermato anche da altre fonti interpellate da Video Game Chronicles.

Come noto l'insider Deluxera su ResetERA aveva anticipato l'esistenza di un sequel del gioco, poi annunciato all'E3 con il titolo A Plague Tale Requiem, inoltre era stata svelata anche la remaster di A Plague Tale Innocence, confermata qualche giorno dopo e in arrivo il 6 luglio su PS5 e Xbox Series X/S con supporto per la risoluzione 4K e 60fps, oltre ad altre migliorie estetiche.

Proprio il 6 luglio debutteranno i giochi PlayStation Plus del prossimo mese e tra questi dovrebbe esserci anche A Plague Tale Innocence per PS5. Al momento non ci sono conferme ma il titolo è stato citato più volte in queste settimane come parte della lineup PS Plus di luglio 2021.

Ne sapremo di più la prossima settimana, quando l'ultimo mercoledì del mese Sony annuncerà i nuovi giochi gratis PlayStation 5 per PS5 e PS4, disponibili come detto dal 6 luglio per il download. Vi piacerebbe vedere A Plague Tale Innocence tra i giochi gratis del mese? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.