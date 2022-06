PlayStation Plus, giochi gratis di luglio: leak per i titoli in regalo su PS5 e PS4

In attesa dell'annuncio ufficiale dei giochi gratis con PS Plus a luglio 2022, dai consueti lidi di Dealabs arriva un ulteriore leak relativo al servizio di abbonamento.

L'ormai famigerato utente Billbil-kun ha infatti pubblicato un post nel quale svela in anticipo quella che potrebbe essere la line-up di giochi in omaggio per gli abbonati su PlayStation 5 e PlayStation 4. Stando a quanto riportato dalla note fonte francese, a luglio la community di iscritti a PlayStation Plus di livello Essential dovrebbe poter aggiungere alla propria raccolta tre nuove avventure videoludiche. Di seguito, i titoli citati dal leak di Dealabs:

Crash Bandicoot 4: It's About Time (PlayStation 5 e PlayStation 4) : ultimo capitolo della serie platform con protagonista il celebre marsupiale arancione:

: ultimo capitolo della serie platform con protagonista il celebre marsupiale arancione: The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PlayStation 4) : avventura horror di stampo narrativo, parte del progetto The Dark Pictures Anthology promosso da Bandai Namco e Supermassive Games;

: avventura horror di stampo narrativo, parte del progetto The Dark Pictures Anthology promosso da Bandai Namco e Supermassive Games; Arcadeggedon (PlayStation 5 e PlayStation 4): peculiare avventura multigiocatore, il titolo muove i propri massi dal conflitto tra Jilly e la supercorporazione Fun Fun Co. La prima, proprietaria di una sala giochi, cerca di salvare le proprie attività dalle grinfie di un'azienda senz'anima. Collegando i diversi arcade, dà così vita ad una sorta di super gioco, da vivere in compagnia di un massimo di altri tre amici;

Generalmente affidabile, la fonte di Dealabs ha più volte svelato in anticipo la line-up di giochi gratis con PlayStation Plus. Per avere conferma di quanto riportato, tuttavia, sarà necessario attendere l'annuncio ufficiale dei giochi PS Plus di luglio da parte di Sony.