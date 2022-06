PlayStation Plus: nuovi giochi gratis di luglio per PS5 e PS4 annunciati

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis di luglio per gli abbonati PlayStation Plus. Questo mese la proposta include tre giochi appartenenti a generi molto differenti, capeggiati dal peso massimo del trio: Crash Bandicoot 4 It’s About Time.

A partire da martedì 5 luglio, gli abbonati PS Plus (qualsiasi livello) potranno riscattare e scaricare senza costi aggiuntivi il quarto titolo numerato dedicato alle avventure del Bandicoot più famoso dei videogiochi, sia in versione PS4 che PS5. Longevo, coloratissimo, divertente e complesso, Crash Bandicoot 4 It’s About Time si fa portavoce del ritorno al platforming di precisione, dove conta ogni salto calibrato con la dovuta accuratezza e in cui viene valorizzata principalmente l’abilità del giocatore.

Il secondo gioco gratis di luglio è Man of Medan, horror appartenente alla serie antologica The Dark Pictures Anthology firmata da Supermassive Games. L’avventura colpisce grazie a un'atmosfera ricca di fascino, a una struttura multiplayer sufficientemente originale e a un pregevole senso di scoperta investigativa che sorregge la pur limitata esplorazione.

Chiudiamo quindi con Arcadegeddon, gioco multiplayer disponibile per entrambe le generazioni di console Sony e incentrato sul conflitto tra Jilly e la supercorporazione Fun Fun Co. La prima, proprietaria di una sala giochi, cerca di salvare le proprie attività dalle grinfie di un'azienda senz'anima. Collegando i diversi arcade, dà così vita a una sorta di super gioco, da vivere in compagnia di un massimo di altri tre amici. Che cosa ne pensate dei giochi gratis di luglio per gli abbonati al PlayStation Plus? Siete soddisfatti dell'offerta di Sony per questa calda estate 2022?