PlayStation Plus: giochi gratis di luglio rivelati da un leak? Il dubbio rumor

Mancano pochissimi giorni all'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di luglio, atteso per mercoledì 30 giugno, ma in rete si sta facendo largo un rumor circa l'identità dei titoli che verranno regalati.

Stando ad un post apparso sul sito tedesco MyDealz, ormai cancellato, i giochi PlayStation Plus gratis di luglio sarebbero A Plague Tale: Innocence per PlayStation 5, WRC 9 per PS4 e Uncharted: The Lost Legacy per PS4. Il rumor ha subito trovato diffusione su Reddit, anche perché in prima istanza è sembrato plausibile: dell'arrivo della nuova versione next-gen di A Plague Tale Innocence si era già palato nei giorni scorsi, mentre Uncharted: Lost Legacy era atteso da tempo, dal momento che la collection con le prime tre avventure di Drake e il quarto capitolo sono già state messe a disposizione in passato.

In ogni caso, la notizia è stata bollata come falsa dai moderatori di Reddit, di conseguenza la sua credibilità vacilla pesantemente. La certezza, per fortuna, l'avremo tra pochissimi giorni: l'annuncio dei giochi PlayStation Plus gratis di luglio è atteso alle ore 17:30 di mercoledì 30 giugno, mentre la pubblicazione nella Instant Game Collection avverrà martedì 6 luglio.