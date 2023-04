PlayStation Plus: giochi gratis di maggio 2023, le nostre previsioni e speculazioni

Sono da poco usciti i giochi gratis PlayStation Plus di aprile 2023, questo mese gli abbonati Essential possono scaricare Sackboy Una Grande Avventura, Meet Your Maker e Tails of Iron, ma è già il momento di guardare oltre, al mese di maggio 2023.

Come sempre, ci siamo divertiti a stilare una (assolutamente ipotetica) lista dei giochi gratis PlayStation Plus Essential di maggio 2023 basandoci su su rumor, voci di corridoio, ipotesi, speculazioni e sensazioni personali, senza per forza avere la pretesa di "indovinare" i nuovi giochi in regalo per gli abbonati PS Plus.

E dunque, che cosa ci aspettiamo? Limitatamente al profilo Essential, proviamo ad azzardare un No More Heroes 3, il gioco di Suda51 non ha riscosso un grande successo commerciale e l'aggiunta nel catalogo PlayStation Plus potrebbe aiutare la terza avventura di Travis Touchdown ad aumentare la propria fanbase.

Spazio anche a Shredders, un gioco di snowboard uscito lo scorso inverno e che sembra aver finito la sua corsa commerciale già da qualche mese. Un gioco ad ambientazione invernale... in primavera? Perché, aggiungiamo noi.

Altra scelta potrebbe essere quella di Cult of the Lamb, acclamato indie di Devolver Digital perfetto per la lineup PlayStation Plus. E infine, spostiamoci in casa Annapurna per The Pathless, uscito nel novembre 2020 su PS4 e PS5 e secondo noi ideale candidato a fare il suo debutto su PlayStation Plus Essential nel prossimo futuro.