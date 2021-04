PlayStation Plus: giochi gratis di maggio annunciati, c'è anche Battlefield V

Sony ha annunciato i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di maggio 2021: come accaduto spesso negli ultimi mesi (ad eccezione di marzo, quando i giochi proposti sono stati quattro) la compagnia offre agli abbonati tre nuovi giochi da scaricare, due per PS4 e uno per PlayStation 5.

I rumor sui nuovi giochi PlayStation Plus si sono rivelati esatti e Battlefield V e Stranded Deep si preparano ad aggiungersi alla lineup Instant Game Collection insieme a Wreckest Dirve Hard Die Last, tutti disponibili per il download a partire da martedì 4 maggio e fino al 31 dello stesso mese.

Giochi PlayStation Plus maggio 2021

Battlefield V (PS4 - Compatibile PS5)

Stranded Deep (PS4 - Compatibile PS5)

Wreckfest Drive Hard Die Last (PS5)

Battlefield V è il più recente esponente della serie DICE, un buon antipasto in attesa del già annunciato Battlefield 6 (titolo provvisorio) in arrivo a fine anno e che potrebbe essere svelato ufficialmente tra maggio e giugno. Stranded Deep è già disponibile su PlayStation Now, una produzione di fascia media che potrebbe conquistare gli amanti del genere.

Infine Wreckfest Drive Hard Die Last è un "Demolition Derby" dagli autori di FlatOut, già disponibile su PC e console di vecchia generazione, ora Wreckfest è in arrivo su PS5 con upgrade next-gen che apporterà migliorie tecniche e nuovi contenuti legati al multiplayer, come l'ampliamento delle lobby e il supporto per un maggior numero di giocatori.