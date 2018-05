PlayStation Plus: i giochi gratis di maggio sono disponibili al download

A partire da oggi gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono scaricare i giochi gratis di maggio 2018. Ricordiamo che tra i titoli inclusi nella Instant Game Collection del mese ci sono Beyond Due Anime e Rayman Legends.

Di seguito riportiamo la lista completa dei giochi inclusi nella Instant Game Collection di maggio 2018:

Beyond: Due Anime (PS4)

Rayman Legends (PS4)

Risen 3: Titan Lords (PS3)

Eat Them (PS3)

King Oddball (PS Vita)

Furmins (PS Vita)

Una selezione guidata da Beyond Due Anime e Rayman Legends, due titoli di assoluta qualità per gli utenti PlayStation 4. Il gioco di Quantic Dream, in particolare, si presenta come un ottimo antipasto in vista di Detroit Becume Human, la nuova, promettente avventura sci-fi realizzata dallo studio francese. Gli amanti dei platform bidimensionali, d'altronde, non possono lasciarsi sfuggire l'occasione di giocare a Rayman Legends, a maggior ragione se hanno avuto modo di apprezzare Rayman Origins.

Nel caso intendiate scaricare da subito i due giochi, segnaliamo che il download di Beyond Due Anime pesa ben 41.37 GB, mentre quello di Rayman Legends 9,03 GB. Ne approfitterete per giocare da oggi stesso a uno di questi titoli? Qual è, invece, il vostro gioco preferito della Instant Game Collection di maggio 2018? Fatecelo sapere nei commenti.