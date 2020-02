PlayStation Plus: giochi gratis marzo 2020, data e orario dell'annuncio

Ormai ci siamo, siamo entrati nell'ultima settimana del mese e come di consueto Sony Interactive Entertainment si prepara ad rivelare i giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2020. L'annuncio è imminente, ecco quando arriverà.

Per saperne di più dovremmo attendere il pomeriggio di mercoledì 26 febbraio, seguendo un'abitudine ormai consolidata che vede l'annuncio dei nuovi giochi PS Plus fissato per l'ultimo mercoledì del mese alle 17.30 in punto. Difficile al momento prevedere quali saranno i giochi gratis di marzo 2020, a febbraio Sony ha regalato due giochi PS4 e un gioco bonus PlayStation VR... l'azienda proseguirà su questa strada?

Alcuni ipotizzano l'arrivo di produzioni come Tom Clancy's The Division 2 (per spingere le vendite della nuova espansione Warlords of New York, in uscita a inizio marzo) o di alcuni giochi Electronic Arts del calibro di Mirror's Edge Catalyst, Mass Effect Andromeda e Battlefield 1 Revolution, recentemente venduti a prezzi piuttosto bassi sul PlayStation Store, inferiore a 5 euro nei primi due casi. Si tratta però solamente di ipotesi prive di conferma, dunque da prendere con le dovute precauzioni.

Cosa vi aspettate dalla lineup PS Plus di marzo 2020? Fateci sapere le vostre aspettative e previsioni nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, da parte nostra rimandiamo l'appuntamento a mercoledì 26 febbraio alle 17:30 per l'annuncio ufficiale.