PlayStation Plus: giochi gratis di marzo, annuncio atteso per oggi

E' atteso per oggi pomeriggio l'annuncio dei nuovi giochi PlayStation Plus di marzo 2021 per PS4 e PS5. Seguendo un calendario ormai collaudato, Sony dovrebbe annunciare i nuovi giochi della Instant Game Collection alle 17:30, ora italiana.

Sono in molti a pensare che l'annuncio possa slittare e che Sony si prepari a rivelare i nuovi giochi del Plus nel PlayStation State of Play del 25 febbraio, questa ipotesi però appare poco probabile dal momento che la compagnia ha specificato che lo show sarà dedicato unicamente ai prossimi giochi in arrivo su PS4 e PS5 e non ci saranno comunicazioni su hardware o contenuti di altro tipo.

In quest'ottica non dovrebbero esserci dunque cambiamenti e il tanto atteso annuncio arriverà mercoledì 24 febbraio alle 17:30. Nelle nostre previsioni giochi PlayStation Plus di marzo 2021 abbiamo citato Gran Turismo Sport e Rainbow Six Siege per PS4 oltre a The Pathless per PS5, tuttavia nelle ultime ore si è fatta strada l'ipotesi Kena Bridge of Spirits gratis su PS Plus.

Un semplice rumor quest'ultimo, che ha però preso piede dopo le parole di Jim Ryan, il quale ha dichiarato che Sony continuerà a seguire anche in futuro la strada tracciata con Bugsnax e Destruction AllStars, aggiungendo al catalogo del Plus anche nuovi giochi al debutto assoluto, come i due titoli citati e come accaduto nel caso di Worms Rumble a dicembre.