PlayStation Plus: nuovi giochi gratis di marzo, annuncio atteso per oggi pomeriggio

L'ultimo mercoledì del mese è finalmente arrivato e questo vuol dire che nel pomeriggio assisteremo al consueto annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus per il mese di marzo 2022, anche se la sorpresa potrebbe essere stata rovinata da un leak.

Nella notte un leak ha svelato i giochi PlayStation Plus gratis di marzo 2022 per PS4 e PS5, secondo la fonte (autorevole, e che in passato ha già rivelato in anticipo la lineup PlayStation Plus) i nuovi giochi del mese saranno ARK Survival Evolved, Team Sonic Racing ed il già noto GTA Online in versione standalone, in arrivo in contemporanea con il debutto di GTA V su PS5 a metà marzo.

Sarà vero? Lo scopriremo nelle prossime ore, l'annuncio è fissato per oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana, a meno di cambi di programma o imprevisti, al momento però non ci sono particolari che ci farebbero pensare ad un possibile slittamento del reveal.

Nei giorni scorsi si è parlato di SIFU gratis su PlayStation Plus a marzo ma questa ipotesi sembra essere stata smentita dal leak, oltretutto il gioco è uscito da meno di un mese ed è difficile ipotizzare che possa già fare il suo debutto nella lineup Instant Game Collection per gli abbonati PS Plus.