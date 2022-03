PlayStation Plus: giochi gratis di marzo disponibili da oggi su PS4 e PS5

Il primo marzo arrivano i nuovi giochi gratis PlayStation Plus da scaricare per PS4 e PS5, disponibili da oggi per il download per tutti gli abbonati al servizio premium di Sony.

A marzo la lineup PlayStation Plus include quattro nuovi titoli: Ghost of Tsushima Legends, Team Sonic Racing, Ghostrunner e ARK Survival Evolved, senza dimenticare il debutto di GTA Online a partire dal 15 marzo, in contemporanea con l'arrivo di GTA V per PlayStation 5.

Ghost of Tsushima Legends è l'espansione multiplayer standalone del gioco di Sucker Punch, Legends è una espansione unicamente votata al comparto multigiocatore e non include dunque l'esperienza single player, che dovrà essere acquistata a parte. Team Sonic Racing è un gioco di corse arcade in stile Mario Kart mentre Ghostrunner è un frenetico gioco d'azione in prima persona, ARK Survival Evolved infine è un gioco survival con elementi action e fasi esplorative.

I giochi gratis PlayStation Plus di marzo 2022 resteranno disponibili fino al primo lunedì di aprile, avete quindi poco più di un mese per aggiungerli alla vostra libreria, potrete continuare ad utilizzarli senza limitazioni fino a quando il vostro abbonamento sarà attivo. Avete ancora poche ore per scaricare i giochi PlayStation Plus gratis di febbraio, tra questi troviamo EA Sports UFC 4 e Planet Coaster.