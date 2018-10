PlayStation Plus: giochi gratis novembre 2018, speculazioni e rumor

A inizio mese un banner promozionale di Sony ha apparentemente svelato i giochi PS4 gratis per gli abbonati PlayStation Plus a novembre, ovvero Bulletstorm Full Clip Edition e Yakuza Kiwami. In attesa di conferme, scopriamo gli ultimi rumor e le speculazioni sulla line-up Instant Game Collection...

Ad aprire le danze è Twinfinite, che lancia una serie di speculazioni, desideri e speranze riguardo i possibili giochi inclusi nell'abbonamento PlayStation Plus a novembre 2018. Uno di questi potrebbe essere Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration, secondo episodio della nuova trilogia di Lara Croft, uscito nell'ottobre 2016 su PS4. Con l'uscita di Shadow of the Tomb Raider, questa potrebbe essere una buona occasione per far conoscere la serie ad un maggior numero di persone, inoltre in passato sono già stati offerti altri titoli della saga nella lineup Plus come Tomb Raider Underworld e Tomb Raider.

Tra le altre speculazioni trovano spazio anche Guardians of the Galaxy The Telltale Series, la serie dedicata ai Guardiani della Galassia. Lo studio Telltale come sappiamo ha chiuso i battenti a settembre ma gli accordi potrebbero essere stati chiusi qualche mese prima. In passato Sony ha regalato altri titoli dello studio agli abbonati Plus come Ritorno al Futuro, The Walking Dead Stagione 1 e 2, Tales from the Borderlands, Game of Thrones e Batman. Restando in casa Telltale, possibili anche The Wolf Among Us e Minecraft Story Mode. Ultima ipotesi riguarda invece Crimsonland, titolo indie uscito nel 2014 su PS4, PlayStation 3 e PlayStation Vita.

Ribadiamo come quanto riportato sia solamente frutto di speculazioni e rumor, dunque niente di quanto scritto è stato confermato ufficialmente da Sony Interactive Entertainment. Per saperne di più dovremo attendere l'ultimo mercoledì di ottobre, quando la compagnia svelerà ufficialmente i giochi Instant Game Collection di novembre per gli abbonati PlayStation Plus.