PlayStation Plus: un leak svela i nuovi giochi gratis di novembre per PS4 e PS5

Non paghi delle anticipazioni sui regali Amazon Prime Gaming di novembre, i ragazzi di Dealabs guardano in direzione degli iscritti a PlayStation Plus svelando quello che, a loro giudizio, sarà l'elenco dei videogiochi gratis di novembre per il tier Essential di PS Plus.

In base alle indiscrezioni raccolte per Dealabs dalle (quasi sempre) attendibili fonti di billbil-kun, a novembre il catalogo della Instant Game Collection mensile degli iscritti a PlayStation Plus dovrebbe accogliere la gemma action ruolistica Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection e il puzzle game spaziale Heavenly Bodies.

PlayStation Plus Essential - giochi gratis di novembre 2022 (secondo Dealabs)

Nioh 2

LEGO Harry Potter Collection

Heavenly Bodies

Ciascuno dei videogiochi in questione dovrebbe essere disponibile 'gratuitamente' per gli abbonati a PlayStation Plus dall'1 novembre al 6 dicembre 2022, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5. Nell'attesa dell'annuncio ufficiale dei giochi PS Plus gratis di novembre, vi ricordiamo che da qui all'1 novembre è possibile riscattare gratis Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot. Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate dei possibili videogiochi gratuiti di novembre per PlayStation Plus Essential.