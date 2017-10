Secondo un rumor proveniente da PSU,annuncerà i giochi della line-up Idi novembre nella giornata di oggi, giovedì 26 ottobre. I titoli per gli abbonati Plus saranno poi disponibili da martedì 7 novembre.

PSU conferma inoltre che That's Me Dimmi Chi Sei? resteà nella line-up IGC fino al 6 febbraio 2018 e dunque sarà scaricabile anche nel corso del mese di novembre. Speculazioni recenti vorrebbero Mirror's Edge Catalyst e Octodad Dadliest Catch tra i giochi gratis di novembre per gli abbonati PlayStation Plus, tuttavia al momento non ci sono conferme dirette in merito. Ne sapremo di più tra qualche ora...