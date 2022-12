PlayStation Plus, giochi gratis di novembre: ultime ore per riscattarli su PS4 e PS5

In seguito all'annuncio dei giochi PS4 e PS5 gratis con PlayStation Plus a dicembre 2022, è tempo di prepararsi all'ultima ondata di omaggi resa disponibile dal livello Essentials dell'abbonamento Sony.

Ricordiamo dunque che restano ormai solamente poche ore per riscattare i giochi offerti in regalo con PlayStation Plus a novembre 2022. I titoli parte dell'iniziativa cesseranno infatti di essere disponibili per il download a partire dalla giornata di domani, martedì 6 dicembre 2022. Per poter aggiungere i giochi alla propria collezione videoludica, resta dunque solamente la giornata di oggi, lunedì 5 dicembre 2022.

Ricordiamo che i titoli parte della raccolta di giochi PS Plus gratis a novembre 2022 includono Nioh 2, secondo capitolo della serie Action sviluppata da Team Ninja e ambientata nel Giappone medievale. Presente all'appello anche LEGO Harry Potter Collection, raccolta che include le avventure a base di mattoncini del celebre maghetto britannico. Spazio infine a Heavenly Bodies, interessante puzzle game indipendente che chiede ai giocatori di agire nello spazio profondo, in condizioni di assenza di gravità.



Al momento dello scadere del download dei giochi PlayStation Plus gratis a novembre, diventeranno disponibili i titoli gratuiti proposti dall'abbonamento a dicembre 2022. Tra questi ultimi, lo ricordiamo, trovano spazio la Mass Effect: Legendary Collection, Biomutant e Divine Knockout.