PlayStation Plus: nuovi giochi gratis da oggi, Hunter's Arena Legends anche in italiano

Come di consueto, il primo martedì del mese arrivano sul PlayStation Store i nuovi giochi gratis per gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Anche ad agosto gli iscritti potranno scaricare tre giochi per PS4 e PS5 come parte della Instant Game Collection.

Ve ne abbiamo parlato abbondantemente nel nostro speciale sui giochi gratis PlayStation Plus di agosto 2021, a partire da oggi sono disponibili Hunter's Arena Legends, Tennis World Tour 2 e Plants vs Zombies Battle for Neighborville, tutti compatibili sia con PlayStation 4 che con PlayStation 5.

Hunter's Arena Legends è un Battle Royale 30vs30 al debutto assoluto in Occidente e, come confermato dagli sviluppatori, localizzato anche in italiano per quanto riguarda i testi. Tennis World Tour 2 è uno dei videogiochi tennistici più acclamati e venduti degli ultimi anni mentre Plants vs Zombies Battle for Neighborville è l'ultimo episodio della celebre serie di PopCap Games, uno shooter dallo stile unico che non mancherà di conquistare gli amanti del genere.

I giochi PlayStation Plus di agosto saranno disponibili per il download dalla tarda mattinata di martedì 3 agosto e potranno essere riscattati fino al primo lunedì di settembre. Oggi arrivano su PlayStation Store anche i nuovi giochi PlayStation Now di agosto 2021, la lineup del mese include Ghostrunner, NieR Automata e Undertale.