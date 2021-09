PlayStation Plus: giochi gratis di ottobre 2021, quando escono su PS4 e PS5?

Quando escono i giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021? In realtà è ancora presto per poter mettere le mani sui nuovi giochi della Instant Game Collection per PS4 e PS5 ma non preoccupatevi perchè l'attesa non sarà comunque troppo lunga.

Nello specifico il catalogo PlayStation Plus si aggiornerà nella giornata di martedì 5 ottobre con nuovi giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, ancora non sappiamo quali saranno i titoli di ottobre 2021 ma l'annuncio arriverà come di consueto l'ultimo mercoledì del mese e più precisamente il 29 settembre.

Uno dei candidati potrebbe essere Let Hell Loose per PS5 gratis su PS Plus e un bug potrebbe aver svelato l'aggiunta di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 nel catalogo PlayStation Plus di ottobre, nelle nostre previsioni sui giochi PlayStation Plus gratis di ottobre 2021 citiamo anche Alan Wake Remastered (in uscita proprio il 5 ottobre) e non ci stupiremmo se dovesse arrivare anche un gioco della serie Yakuza o magari il primo Judgment per spingere e promuovere Lost Judgment, disponibile dal 24 settembre.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di speculazioni, vi ricordiamo che però sono i disponibili i giochi PlayStation Plus gratis di settembre da scaricare, questo mese gli abbonati possono giocare a Hitman 2, Predator Hunting Grounds e Overcooked! All You Can Eat.