PlayStation Plus: nuovi giochi gratis di ottobre annunciati oggi, gli ultimi leak

Ci siamo! Oggi è il giorno del tanto atteso annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021, Sony svelerà nel pomeriggio la lineup del mese prossimo per gli abbonati al servizio PS Plus.

In realtà a meno di sorprese l'annuncio sembra essere una pura formalità dal momento che nel weekend un leak ha svelato i giochi PlayStation Plus gratis di ottobre, apparentemente la Instant Game Collection si prepara ad ospitare Hell Let Loose per PlayStation 5, Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21 per PS4, entrambi ovviamente compatibili con la console Sony di attuale generazione.

Hell Let Loose gratis su PlayStation Plus è stato citato anche da altre fonti mentre nelle scorse settimane si è parlato anche di Alan Wake Remastered e Tony Hawk's Pro Skater 1+2, quest'ultimo previsto anche tra i giochi gratis di settembre ma come sappiamo le cose sono poi andate diversamente.

Non ci resta che attendere l'annuncio dei giochi PS Plus di ottobre in programma per oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana, salvo cambi di programma non comunicati o imprevisti, che in ogni caso non dovrebbero accadere non essendo eventi o showcase Sony in programma nell'immediato.

Restano ancora disponibili per il download fino al 4 ottobre i giochi gratis PlayStation Plus di settembre tra i quali troviamo Hitman 2, Overcooked All You Can Eat! e Predator Hunting Grounds.