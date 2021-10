PlayStation Plus: i giochi gratis di ottobre non convincono gli abbonati

I nuovi giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021 non sembrano aver convinto pienamente gli abbonati al servizio, che da giorni stanno esprimendo il proprio malcontento per una lineup che include titoli discreti ma manca di un vero e proprio blockbuster, come accaduto invece nei mesi precedenti.

In particolare GameRant cita vari sondaggi, tra cui un poll su Reddit con oltre 750 voti e ben 600 negativi, con solo 36 voti a favore che esprimono soddisfazione per la lineup di giochi PlayStation Plus di ottobre. Tra i commenti c'è chi afferma di essere interessato solamente ad Hell Let Loose ma di non avere una PlayStation 5, dichiarandosi quindi deluso dall'offerta.

Delusione anche per Mortal Kombat X già incluso nella raccolta PlayStation Plus Collection per gli abbonati su PS5, mentre PGA Tour 2K21 viene percepito come un gioco di nicchia dedicato ad uno sport non troppo popolare presso i videogiocatori.

Chiaramente, accontentare milioni di abbonati non è possibile e nemmeno ipotizzabile, c'è da dire che la lineup di ottobre appare piuttosto sottotono rispetto ad altri mesi dell'anno che hanno visto l'ingresso nella Instant Game Collection di titoli certamente più celebri, pensiamo ad esempio a Final Fantasy VII Remake, Call of Duty Black Ops 4 o Star Wars Squadrons.