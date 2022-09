PlayStation Plus, giochi gratis di ottobre: oggi l'annuncio dei titoli PS4 e PS5

Mancano ormai pochissime ore all'appuntamento ufficiale con l'annuncio dei giochi gratis per gli abbonati PlayStation Plus ad ottobre 2022, previsto per la giornata di oggi.

Salvo imprevisti, il team di casa Sony provvederà infatti ad annunciare la line-up nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 28 settembre 2022. Il reveal è in programma, come da tradizione, per le ore 17:30 del fuso orario italiano. Per il momento, non è giunta nessuna anticipazione su quelli che potrebbero essere i giochi PS4 e PS5 offerti da Sony agli abbonati PlayStation Plus a ottobre 2022. Con le festività di Halloween in dirittura di arrivo, tuttavia, è possibile che il colosso videoludico decida di regalare alla community uno o più titoli di stampo horror.

In attesa dell'annuncio, ricordiamo che i prossimi giochi PS4 e PS5 gratis con PS Plus potranno essere scaricati dagli abbonati a partire dalla giornata di martedì 4 ottobre 2022. L'annuncio odierno dovrebbe coinvolgere esclusivamente i titoli offerti tramite PlayStation Plus Essentials. Il reveal della line-up proposta ad ottobre per i livelli PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium potrebbe invece farsi attendere sino alla metà del mese.



Quali giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5 sperate di poter aggiungere alla vostra collezione ad ottobre 2022?