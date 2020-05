PlayStation Plus: i giochi gratis PS4 di giugno svelati da un leak!

Un video leak legato ai PlayStation Days of Play sembra aver svelato prima del tempo la lineup completa PlayStation Plus di giugno 2020. Il primo gioco gratis è Call of Duty WWII annunciato a sorpresa lunedì 25 maggio, ma c'è un secondo gioco in arrivo.

Il video è stato caricato su un canale (non ufficiale) denominato PlayStation Gaming e sembra riguardare una campagna Instagram dedicata ai giochi PlayStation Plus di giugno 2020. Oltre al già annunciato Call of Duty WWII, nel filmato viene svelato anche il secondo gioco gratis del mese, Star Wars Battlefront 2 di Electronic Arts. Purtroppo non ci sono prove riguardo l'autenticità e l'origine della clip, dunque potrebbe trattarsi di un falso.

Al momento manca la conferma di Sony e non è chiaro se il filmato sia reale oppure no, l'annuncio dei nuovi giochi gratis PlayStation Plus è atteso per oggi pomeriggio alle 17:30 ora italiana, tra poche ore ne sapremo certamente di più. I nuovi giochi potranno essere scaricati da martedì 2 giugno, dallo stesso giorno non saranno invece più disponibili Cities Skylines e Farming Simulator 19.

La lista giochi PS Plus di giugno 2020 sembra quindi essere composta da Call of Duty WWII e Star Wars Battlefront 2, cosa ne pensate? Siete soddisfatti di questa accoppiata oppure no?