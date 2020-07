PlayStation Plus: giochi gratis PS4 di luglio disponibili da oggi per il download

Siamo arrivati al primo martedì del mese e questo vuol dire solo una cosa: Sony si prepara a pubblicare i giochi gratis PS Plus di luglio 2020, scaricabili dal PlayStation Store a partire da oggi e fino al 3 agosto.

Ricordiamo che il PlayStation Store europeo si aggiornerà tra le 12:00 e le 13:00 (ora italiana), nel momento in cui scriviamo i giochi gratis non sono disponibili ma lo saranno nelle prossime ore. Ricordiamo che questo mese tutti gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratis tre giochi, uno in più rispetto al solito: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider Celebrazione dei 20 Anni e Erica. Il gioco bonus (Erica) è stato aggiunto alla lineup Instant Game Collection come parte dei festeggiamenti per i dieci anni anni di PlayStation Plus, insieme ad un tema esclusivo.

A partire da oggi invece non sono più disponibili i giochi PS Plus gratis di giugno 2020, Call of Duty WWII e Star Wars Battlefront II verranno rimossi dal catalogo, ma potrete riscaricarli in caso li abbiate già riscattati, almeno fino a quando il vostro abbonamento resterà attivo.

Qual è il vostro gioco PlayStation Plus preferito di questo mese? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.