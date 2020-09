PlayStation Plus e giochi gratis PS4 di ottobre 2020: oggi l'annuncio!

In attesa di scoprire cosa riserverà il primo mese di PlayStation Plus su PlayStation 5, restiamo per il momento concentrati sulle novità in dirittura di arrivo su PS4.

Il "tradizionale" calendario Sony colloca infatti nella giornata di oggi, mercoledì 30 settembre, l'annuncio dei nuovi giochi gratis per PlayStation 4 riservati agli utenti abbonati al servizio. Salvo sorprese dell'ultimo minuto (dimostratesi non rare nel corso degli ultimi mesi) la comunicazione dovrebbe essere diffusa intorno alle ore 17:30 del fuso orario italiano. La possibilità di procedere con il download sarà invece attivata a partire dal prossimo martedì 6 ottobre.

Al momento, non sono trapelati rumor o indiscrezioni di rilievo legati alla possibile line-up di giochi PS4 gratis con PS Plus ad ottobre 2020. Addentrandosi nel campo delle semplici speculazioni, appare particolarmente intrigante la possibilità che Sony decida di celebrare il mesi di Halloween con l'inclusione nel catalogo PlayStation Plus di alcune produzioni a tema. Horror dalle atmosfere cupe o produzioni quali MediEvil apparirebbero in questo caso particolarmente indicate alla festività. Cosa ne pensate: quale gioco PS4 vorreste veder offerto in omaggio questo mese?



In attesa di scoprire a cosa ha pensato Sony, ricordiamo che in vista del lancio della next gen è stata di recente presentata la raccolta PlayStation Plus Collection per PS5.