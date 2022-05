PlayStation Plus: ci saranno ancora i giochi gratis PS4 e PS5 con l'abbonamento base?

Con l'arrivo dei nuovi abbonamenti PlayStation Plus Extra e Premium disponibili dal 22 giugno in Europa, sono sempre di più i giocatori con abbonamento base (rinominato Essentials) preoccupati di non poter fruire di determinati contenuti, tra cui i giochi gratis mensili della Instant Game Collection per PS4 e PS5.

In realtà potete stare tranquilli perché dal punto di vista dei contenuti offerti non cambierà nulla rispetto all'abbonamento in corso. Se siete iscritti a PlayStation Plus il vostro abbonamento verrà convertito nel profilo Essentials (un mese a €8.99, tre mesi a €24,99 e dodici mesi a €59,99) che include le funzionalità di base "tra cui accesso al multigiocatore online, due giochi per PS4 e un gioco per PS5 da scaricare ogni mese, sconti esclusivi e molto altro ancora", come confermato da Sony.

Ogni mese dunque anche gli iscritti con profilo PlayStation Plus Essentials potranno continuare a scaricare due giochi PS4 e un gioco PS5 gratis, al netto di eventuali extra e giochi bonus, magari per PlayStation VR, come accaduto più volte in passato quando i giochi gratis mensili sono diventati quattro invece dei consueti tre.

Nelle nostre previsioni dei giochi gratis PlayStation Plus di giugno 2022 abbiamo citato Spellforce 3 Reforced e Sackboy Una Grande Avventura... saranno questi i giochi della Instant Game Collection del prossimo mese? Lo scopriremo come sempre l'ultimo mercoledì di maggio.