PlayStation Plus: i giochi gratis PS5 e PS4 di ottobre 2022 sono ora disponibili

I giochi gratis di ottobre 2022 sono adesso disponibili per tutti gli abbonati al PlayStation Plus. A partire da oggi, martedì 4 ottobre, chi possiede un qualunque abbonamento al servizio di Sony (Essential, Extra e Premium) può accedere a Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 e Superhot senza alcun tipo di spesa aggiuntiva.

Tra questi titoli spicca in particolare Hot Wheels Unleashed, gioco di corse arcade sviluppato da Milestone e pubblicato nel settembre del 2021. Disponibile sia in versione PS5 che PS4, i giocatori potranno intrattenersi con corse frenetiche attraverso una nutrita serie di piste differenti, oltre a perdersi nel multiplayer fino a 12 giocatori contemporaneamente. Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra recensione di Hot Wheels Unleashed.

Gli amanti dei Picchiaduro potranno invece intrattenersi con Injustice 2, apprezzata opera di NetherRealm Studios (gli stessi autori di Mortal Kombat) che ci permette di interagire con un ampio roster di eroi e villain targati DC Comics. Disponibile in versione PS4 e retrocompatibile con PS5, titolo ha indubbiamente alcuni anni alle spalle, essendo stato pubblicato originariamente nel 2017, ma le sue qualità lo rendono meritevole di essere riscoperto oggi. Tra story mode, arcade, sfide extra ed online, c'è tanto con cui intrattenersi.

Infine, Superhot è un particolare FPS dove il tempo scorre soltanto ad ogni movimento del giocatore, dando così vita ad un approccio inconsueto ai combattimenti e spingendo gli utenti a pianificare con attenzione ogni mossa per riuscire a contrastare efficacemente i nemici che ci circondano. E' disponibile in versione PS4, ovviamente compatibile anche con PS5.

Nel frattempo sarebbe emersa la data in cui verranno annunciati i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2022, e non mancherebbe troppo per scoprire quali titoli si aggiungeranno ai rispettivi cataloghi.