PlayStation Plus: quali sono i giochi gratis PS5? Da Returnal a Spider-Man

Dopo aver fatto attendere i suoi fan, Sony ha finalmente rivelato quali saranno i giochi inclusi nel nuovo PlayStation Plus a partire dal 22 giugno 2022 per tutti coloro che si abboneranno alle versioni Premium ed Extra del servizio presente su PS5 e PS4.

E' una lista piuttosto corposa quella pianificata dal colosso giapponese per il lancio, che comprende non solo titoli di ultima generazione ma anche vari classici delle prime PlayStation sia first che third party. Molti giocatori potrebbero tuttavia essere attratti più dalle produzioni recenti che dalle grandi opere del passato, pertanto quali giochi PS5 saranno presenti nel nuovo PlayStation Plus?

La selezione appare già da adesso interessante, comprendendo infatti anche titoli di forte richiamo delle terze parti oltre ad esclusive Sony quali ad esempio Ghost of Tsushima Director's Cut e il remake di Demon's Souls (eccovi a tal proposito la nostra recensione di Demon's Souls Remake per PS5). Di seguito ecco la lista completa:

Assassin's Creed Valhalla

Control Ultimate Edition

Death Stranding e Death Stranding Director's Cut

Demon's Souls

Destruction All-Stars

Ghost of Tsushima Director's Cut

Marvel's Guardians of the Galaxy

Marvel's Spider-Man Miles Morales

Mortal Kombat 11

NBA 2K22

Returnal

The Artful Escape

Si tratta ovviamente solo di una lista iniziale, e con il passare delle settimane ulteriori titoli verranno aggiunti al catalogo, che diverrà in questo modo sempre più corposo. Ecco inoltre che connessione serve per giocare i giochi PS3 in streaming con il PlayStation Plus.