PlayStation Plus: i giochi gratis PSVR resteranno disponibili più a lungo, ecco quanto

Tra i nuovi giochi gratis PlayStation Plus di novembre 2021 sono presenti anche tre giochi extra per PlayStation VR, questi ultimi però resteranno disponibili più a lungo rispetto altri altri e non verranno tolti dal catalogo a dicembre.

Se per riscattare Knockout City, First Class Trouble e Kingdoms of Amalur Re-Reckoning avrete tempo fino a lunedì 6 dicembre, The Persistence, The Walking Dead Saints & Sinners Standard Edition e Until You Fall resteranno disponibili per il download fino a lunedì 3 gennaio.

I nuovi giochi PlayStation Plus arrivano martedì 2 novembre, i giochi VR resteranno disponibili quindi per due mesi invece di uno come accade normalmente con i giochi della libreria Instant Game Collection. Un bel regalo da parte di Sony che offre tre giochi in Realtà Virtuale per festeggiare i cinque anni di vita del visore PlayStation VR, uscito sul mercato nell'autunno 2016 e del quale attendiamo il successore PlayStation VR 2, annunciato nel 2020 ma ancora privo di una data di uscita o una finestra di lancio.

Fino a lunedì primo novembre potrete invece scaricare i giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021: Hell Let Loose per PlayStation 5, Mortal Kombat X e PGA Tour 2K21 per PS4, entrambi compatibili anche con la console next-gen di Sony.